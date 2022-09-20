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Начало «новой холодной войны» между Китаем и США станет катастрофой для всего мира — Ван И

12:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начало «новой холодной войны» между Пекином и Вашингтоном станет катастрофой не только для двух стран, но и для всего мира. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

«Начало „новой холодной войны“ между Китаем и Соединенными Штатами станет катастрофой не только для КНР и США, но и для всего мира», — приводятся его слова в опубликованном во вторник сообщении МИД КНР. «США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трех совместных китайско-американских коммюнике, защищать политическую основу китайско-американских отношений», — указал Ван И.

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