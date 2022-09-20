В Москве выявили 4 171 случай заражения коронавирусом за сутки
12:32 20.09.2022
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 171 против 4 115 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 155 349 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 21, это минимум с 18 августа. Днем ранее зарегистрировали 27 летальных исходов, всего с начала пандемии — 45 746. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 690, до 2 927 135.
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