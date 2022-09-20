УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

12:10

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления (ДУ) для инвестирования средств в валюте. Она дает возможность вложиться в ценные бумаги китайских эмитентов с капитализацией более 5 млрд долл. США, которые торгуются на Гонконгской бирже. Вложение в китайские ценные бумаги происходит через приобретение управляющей компанией инвестиционных паев интервального ПИФа «Первая – Хедж Фонд на Гонконг».

Фондовые рынки Китая значительно снизились за последние несколько лет, и текущая оценка рынка стала инвестиционно привлекательной, так как существуют хорошие перспективы роста. Кроме того, китайская экономика по-прежнему показывает опережающую динамику, выходя из локдаунов, а государство собирается стимулировать экономику финансово-монетарными мерами и инвестициями в инфраструктурные проекты. Более того, поддержку роста китайской экономики окажет и российская политика перенаправления сырьевого экспорта в восточном направлении.

Особенностью стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. Аналогичный механизм хеджирования ранее активно применялся в стратегиях доверительного управления «Первый Хедж фонд» и «Второй Хедж фонд» управляющей компании и хорошо зарекомендовал себя на практике.

Стратегия доступна квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма инвестирования и довнесения – 15 тыс. долл. США. Минимальная сумма вывода – 2 тыс. долл. США. Интервалы, когда можно приобрести стратегию, открыты два раза в год – в сентябре и марте.