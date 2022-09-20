Гегемония в мировых делах не может быть вечной — Путин
13:00 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гегемония отдельных стран в мире не может продолжаться вечно, убежден президент России Владимир Путин.
«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот во вторник. «Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно», — подчеркнул Путин.
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