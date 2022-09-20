Лукашенко оценил ситуацию вокруг Белоруссии как опасную
13:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию вокруг страны как опасную, поэтому призвал настраиваться действовать по нормам военного времени.
«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо», — сказал президент на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем во вторник, его слова приводит агентство БелТА.
По его словам, если надо поднять «территориальную оборону, значит, надо». «Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем», — заявил белорусский лидер.
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