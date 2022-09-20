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НОВОСТИ

Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения

15:00 20.09.2022

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение РФ передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов.

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», — сказал Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во вторник.

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