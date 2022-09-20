Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года — Bloomberg

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимального уровня с апреля 2020 года. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг.

По данным Федеральной таможенной администрации, которые приводит Блумберг, в августе Швейцария импортировала около 5,7 тонны российского золота на сумму 324 млн долларов. Отмечается, что поставки металла осуществлялись через Великобританию.