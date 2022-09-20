Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП в Ярославской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис — актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле», — сказал собеседник агентства.

По данным областного УМВД, ДТП произошло во вторник утром в Ростовском районе на 201-м км автодороги М8 «Холмогоры».