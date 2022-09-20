Геннадий Красников победил на выборах президента РАН — источник
14:32 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Академик Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук (РАН). Об этом ТАСС сообщил источник в счетной комиссии во вторник.
«Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300 и около 100 не проголосовали», — сообщил источник. Официального подтверждения пока не получено.
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