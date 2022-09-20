Геннадий Красников победил на выборах президента РАН — источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Академик Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук (РАН). Об этом ТАСС сообщил источник в счетной комиссии во вторник.

«Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300 и около 100 не проголосовали», — сообщил источник. Официального подтверждения пока не получено.