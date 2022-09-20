ТВ-3 покажет фильм о Сергее Бодрове-младшем
14:45 20.09.2022 Источник: НГ-Online
20 лет назад погиб Сергей Бодров, сыгравший роль Данилы Багрова в культовых фильмах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Тогда в результате схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погибли более 100 человек, в том числе съемочная группа во главе с Бодровым.
Сегодня, во вторник, 20 сентября, в вечернем эфире телеканала ТВ-3 состоится премьера документального фильма о Сергее Бодрове «Нас других не будет». В ленте режиссёра и автора сценария Петра Шепотинника говорят Алексей и Надежда Балабановы, Вячеслав Бутусов, Сергей Сельянов, Виктор Сухоруков, Сергей Бодров-старший и сам герой - Сергей Бодров-мл. Фильм «Нас других не будет» включает уникальные эпизоды и авторские интервью, которые на протяжении нескольких лет собирал телеведущий Пётр Шепотинник.
Вера Цветкова
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