ТВ-3 покажет фильм о Сергее Бодрове-младшем

14:45 Источник: НГ-Online

20 лет назад погиб Сергей Бодров, сыгравший роль Данилы Багрова в культовых фильмах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Тогда в результате схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погибли более 100 человек, в том числе съемочная группа во главе с Бодровым.

Сегодня, во вторник, 20 сентября, в вечернем эфире телеканала ТВ-3 состоится премьера документального фильма о Сергее Бодрове «Нас других не будет». В ленте режиссёра и автора сценария Петра Шепотинника говорят Алексей и Надежда Балабановы, Вячеслав Бутусов, Сергей Сельянов, Виктор Сухоруков, Сергей Бодров-старший и сам герой - Сергей Бодров-мл. Фильм «Нас других не будет» включает уникальные эпизоды и авторские интервью, которые на протяжении нескольких лет собирал телеведущий Пётр Шепотинник.

Вера Цветкова