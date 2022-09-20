Вооружения РФ показывают на Украине высокую эффективность — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин доволен эффективностью отечественных вооружений, которые применяются во время специальной военной операции на Украине.

«Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность», — сказал глава государства во вторник на встрече с представителями оборонной отрасли.