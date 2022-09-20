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Референдум по вхождению Херсонской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября — Сальдо

15:45 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум о включении Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом во вторник заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

Он также проинформировал, что подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства. «Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года», — говорится в заявлении, которое Сальдо распространил в своем телеграм-канале.

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