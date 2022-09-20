Референдум по вхождению Херсонской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября — Сальдо
15:45 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдум о включении Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом во вторник заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
Он также проинформировал, что подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства. «Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года», — говорится в заявлении, которое Сальдо распространил в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 15:52 20.09.2022
- Мэр Москвы Собянин: Миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России
- 15:12 20.09.2022
- Вооружения РФ показывают на Украине высокую эффективность — Путин
- 15:00 20.09.2022
- Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения
- 14:45 20.09.2022
- ТВ-3 покажет фильм о Сергее Бодрове-младшем
- 14:32 20.09.2022
- Геннадий Красников победил на выборах президента РАН — источник
- 14:12 20.09.2022
- Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
- 14:00 20.09.2022
- Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года — Bloomberg
- 13:32 20.09.2022
- В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ
- 13:20 20.09.2022
- В Госдуму внесли поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен
- 13:05 20.09.2022
- Лукашенко оценил ситуацию вокруг Белоруссии как опасную
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать