Рига обратится к РПЦ о выдаче томоса об автокефалии православной церкви Латвии

16:12

Латвия намерена обратиться к главе Русской православной церкви (РПЦ) Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о выдаче томоса — указа предстоятеля — об объявлении автокефалии православной церкви Латвии. Об этом во вторник сообщило агентство LETA («Лета»).

«Правительство уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства к патриарху Кириллу с призывом воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос об автокефалии православной церкви Латвии», — говорится в сообщении.

Депутаты латвийского Сейма 8 сентября приняли поправки к закону о церкви, предусматривающие самостоятельность православной церкви Латвии и ее независимость от Московского патриархата.

Как отметил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, вызывает удивление, что парламент страны, где церковь по конституции отделена от государства, провозглашает автокефалию и предлагает церкви по его указанию переделать свой устав.