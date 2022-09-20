Рига обратится к РПЦ о выдаче томоса об автокефалии православной церкви Латвии
16:12 20.09.2022
Латвия намерена обратиться к главе Русской православной церкви (РПЦ) Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о выдаче томоса — указа предстоятеля — об объявлении автокефалии православной церкви Латвии. Об этом во вторник сообщило агентство LETA («Лета»).
«Правительство уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства к патриарху Кириллу с призывом воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос об автокефалии православной церкви Латвии», — говорится в сообщении.
Депутаты латвийского Сейма 8 сентября приняли поправки к закону о церкви, предусматривающие самостоятельность православной церкви Латвии и ее независимость от Московского патриархата.
Как отметил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, вызывает удивление, что парламент страны, где церковь по конституции отделена от государства, провозглашает автокефалию и предлагает церкви по его указанию переделать свой устав.
НОВОСТИ
- 17:40 20.09.2022
- Винер рассказала о готовности создать независимую от МОК российско-китайскую спортивную организацию
- 17:12 20.09.2022
- Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
- 17:00 20.09.2022
- Референдум о вхождении Запорожской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября
- 16:32 20.09.2022
- Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России — Володин
- 16:00 20.09.2022
- Лукашенко заявил, что из Белоруссии хотят создать «новую Украину» и присоединить к НАТО
- 15:52 20.09.2022
- Мэр Москвы Собянин: Миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России
- 15:45 20.09.2022
- Референдум по вхождению Херсонской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября — Сальдо
- 15:12 20.09.2022
- Вооружения РФ показывают на Украине высокую эффективность — Путин
- 15:00 20.09.2022
- Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения
- 14:45 20.09.2022
- ТВ-3 покажет фильм о Сергее Бодрове-младшем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать