Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России — Володин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума поддержит жителей республик Донбасса, если в ходе голосования они выскажутся за вхождение в состав России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

«Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса — прим. ТАСС) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», — сказал Володин.

В понедельник Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Позднее с аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) республики выступила Общественная палата ДНР.