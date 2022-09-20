Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России — Володин
16:32 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума поддержит жителей республик Донбасса, если в ходе голосования они выскажутся за вхождение в состав России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
«Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса — прим. ТАСС) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», — сказал Володин.
В понедельник Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Позднее с аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) республики выступила Общественная палата ДНР.
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