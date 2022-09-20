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Референдум о вхождении Запорожской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября

17:00 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

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