Референдум о вхождении Запорожской области в РФ пройдет с 23 по 27 сентября

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.