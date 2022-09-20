Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
17:12 20.09.2022
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга установил, что публичными местами, которые запрещено посещать экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в качестве меры пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, являются территории, где проходят публичные мероприятия, передает корр. ТАСС из зала суда.
ГУ ФСИН по Свердловской области направило в суд письмо с просьбой уточнить, какие именно публичные места и мероприятия Ройзману запрещено посещать. «Суд постановил представление [о разъяснении] удовлетворить частично, считать публичным местом территорию проведения публичных мероприятий. В остальном производство по представлению прекратить», — сказала судья.
По словам судьи, под публичным мероприятием следует понимать открытую, мирную, доступную каждому, проводимую в форме собраний митингов, демонстраций, шествия или пикетирования, либо различного сочетания этих форм акцию, осуществляемую по инициативе граждан РФ, политических партий, других общественных или религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.
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