Винер рассказала о готовности создать независимую от МОК российско-китайскую спортивную организацию
17:40 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова вести переговоры с Китаем о проведении совместных спортивных мероприятий и создать организацию, которая не будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказала руководитель совета по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Ирина Винер, комментарий которой во вторник приводит пресс-служба Общественной палаты России.
«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия — от совместных сборов до соревнований, — сказала Винер. — Как сказали наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК».
Совет по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития определил перспективы работы и договорился о совместных мероприятиях по теме спорта, развития физической культуры и ЗОЖ с Китаем.
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