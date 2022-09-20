Винер рассказала о готовности создать независимую от МОК российско-китайскую спортивную организацию

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова вести переговоры с Китаем о проведении совместных спортивных мероприятий и создать организацию, которая не будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказала руководитель совета по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Ирина Винер, комментарий которой во вторник приводит пресс-служба Общественной палаты России.

«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия — от совместных сборов до соревнований, — сказала Винер. — Как сказали наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК».

Совет по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития определил перспективы работы и договорился о совместных мероприятиях по теме спорта, развития физической культуры и ЗОЖ с Китаем.