Применить российскую систему ДЭГ для голосования в ЛНР, ДНР "технически сложно" - зампред ЦИК
18:17 20.09.2022 Источник: Интерфакс
"Нет, к сожалению, сегодня они не могут этого сделать по одной простой причине: все-таки для того, чтобы воспользоваться этой системой, должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Это непросто сделать для граждан ЛНР, ДНР, а уж тем более Херсонской или Запорожской областей", - сказал Булаев во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Он отметил, что на сегодняшний день организовать голосование в интересах другого государства на государственной системе дистанционного электронного голосования России - "технически сложный вопрос".
"С такой практикой я, честно говоря, в мире не сталкивался. Да, в общем-то, к нам с такой просьбой никто не обращался. Но я еще раз говорю - я считаю, что эта просьба на сегодняшний день технички не реализуема", - добавил Булаев.
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