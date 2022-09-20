Спецкорпус и система охлаждения ЗАЭС повреждены обстрелами - администрация

19:25 Источник: Интерфакс

Обстрел территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области привел во вторник к повреждению спецкорпуса и системы охлаждения станции, сообщила пресс-служба администрации города.

"Повреждения получили: спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет.