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Пресс-секретарь Зеленского: После референдумов шансов на дипломатию не будет

20:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил во вторник, что после проведения референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей не останется шанса на дипломатическое решение конфликта на Украине.

«Без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов — нет», — заявил Никифоров в комментарии украинскому изданию «Лига.нет».

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