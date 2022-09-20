Пресс-секретарь Зеленского: После референдумов шансов на дипломатию не будет

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил во вторник, что после проведения референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей не останется шанса на дипломатическое решение конфликта на Украине.

«Без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов — нет», — заявил Никифоров в комментарии украинскому изданию «Лига.нет».