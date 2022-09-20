Пресс-секретарь Зеленского: После референдумов шансов на дипломатию не будет
20:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов — нет», — заявил Никифоров в комментарии украинскому изданию «Лига.нет».
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