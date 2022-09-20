Торги британским фунтом Мосбиржа приостановит с 3 октября

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосбиржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября 2022 года из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в валюте, говорится в сообщении торговой площадки.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам „британский фунт — российский рубль“ (GBP-RUB) и „британский фунт — доллар США“ (GBP-USD) в биржевом и внебиржевом режимах», — отмечается в сообщении.