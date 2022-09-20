Слуцкому не дали визу для поездки в США на сессию ГА ООН

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил ТАСС, что не получил американскую визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем не менее формального отказа он также не получил.

«Много вопросов относительно моего участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечаю: остаюсь в Москве, на рабочем месте в Государственной думе, визу к сроку поездки в посольстве США в РФ не дали (без формального отказа)», — сказал политик во вторник.