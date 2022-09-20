Глава комитета Госдумы по обороне: Всеобщей мобилизации не будет

22:31 Источник: Интерфакс

Опасения о введении мобилизации не имеют под собой оснований, всеобщей мобилизации не будет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Неоправданны абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет", - сказал Картаполов во вторник в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, насколько оправданны опасения, что принятые во вторник Госдумой поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дезертирство и мародёрство нацелены на подготовку всеобщей мобилизации.

"Закон" не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", - пояснил Картаполов.