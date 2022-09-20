Глава комитета Госдумы по обороне: Всеобщей мобилизации не будет
22:31 20.09.2022 Источник: Интерфакс
"Неоправданны абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет", - сказал Картаполов во вторник в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, насколько оправданны опасения, что принятые во вторник Госдумой поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дезертирство и мародёрство нацелены на подготовку всеобщей мобилизации.
"Закон" не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", - пояснил Картаполов.
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