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НОВОСТИ

Макрон: Совбез ООН должен принять в свои ряды новых постоянных членов

23:35 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным», — сказал Макрон. Совет, считает он, «должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль».

По мнению французского лидера, одновременно «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».

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