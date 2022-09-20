Макрон: Совбез ООН должен принять в свои ряды новых постоянных членов
23:35 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным», — сказал Макрон. Совет, считает он, «должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль».
По мнению французского лидера, одновременно «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».
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