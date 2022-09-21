Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чеченкой Республики Рамзан Кадыров сообщил о переходе российских бойцов к новой тактике спецоперации против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал во вторник в своем телеграм-канале.

«Переходим к новой тактике спецоперации <…>. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», — написал Кадыров.

По его словам, новая тактика ведения боя превосходит все использованные ранее.