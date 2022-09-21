Референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине — НАТО
10:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России на освобожденных территориях не изменят характер конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству Блумберг.
«Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, — утверждал Столтенберг. — Это только ухудшит ситуацию, поэтому нам нужно оказывать более активную поддержку Украине».
Он также отметил, что нынешний кризис «выходит далеко за пределы Украины».
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.
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