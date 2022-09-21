Референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине — НАТО

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России на освобожденных территориях не изменят характер конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству Блумберг.

«Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, — утверждал Столтенберг. — Это только ухудшит ситуацию, поэтому нам нужно оказывать более активную поддержку Украине».

Он также отметил, что нынешний кризис «выходит далеко за пределы Украины».

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.