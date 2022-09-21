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Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

10:05 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от дачи показаний по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

«Можно и так сказать», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об отказе от дачи показаний по делу.

Дело в отношении Ройзмана возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной уголовного дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube. По словам следователя, 1 июля в прямом эфире на видеохостинге экс-мэр, «желая дестабилизировать обстановку, сформировать общественное мнение, <…> использовал негативные термины <…> для описания спецоперации».

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