Вашингтон прямо подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России — Путин

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в телеобращении.

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», — сказал Путин.

«В ходе пошел и ядерный шантаж», — подчеркнул он.