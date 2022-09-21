РФ поддержит решение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах — Путин

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду в телеобращении.

«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал глава государства.