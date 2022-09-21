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Запугивание и насилие в Донбассе со стороны Украины принимают варварские формы — Путин

09:37 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика запугивания и насилия в Донбассе со стороны Украины принимает все более варварские формы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в среду в специальном телеобращении.

«Политика запугивания, террор, насилие [в Донбассе со стороны Украины] принимают все более массовые, страшные, варварские формы», — заявил российский лидер.

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