Британский премьер считает, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия сначала должна выплатить компенсации Украине, прежде чем ее руководство будет находиться в качестве равного партнера на международной арене. Как сообщает газета «Ивнинг стандард», об этом глава правительства заявила в ответ на соответствующий вопрос журналиста по пути в Нью-Йорк, где она впервые примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», — приводит слова Трасс издание.