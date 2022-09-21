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НОВОСТИ

Британский премьер считает, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации

11:32 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия сначала должна выплатить компенсации Украине, прежде чем ее руководство будет находиться в качестве равного партнера на международной арене. Как сообщает газета «Ивнинг стандард», об этом глава правительства заявила в ответ на соответствующий вопрос журналиста по пути в Нью-Йорк, где она впервые примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», — приводит слова Трасс издание.

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