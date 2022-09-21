В Москве выявили 6 647 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 647 против 4 171 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 161 996 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 30 против 21 днем ранее, до 45 776. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 9 112, до 2 936 247.
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