В Москве выявили 6 647 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 647 против 4 171 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 161 996 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 30 против 21 днем ранее, до 45 776. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 9 112, до 2 936 247.