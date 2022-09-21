Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области — ВГА
13:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Херсонской области приняли решение о включении в состав региона Снигиревского и Александровского муниципальных округов, относившихся ранее к Николаевской области. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
«В целях защиты мирных жителей освобожденных территорий и для оптимизации административно-территориального устройства глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял решение включить в состав Херсонской области освобожденные территории Николаевской области. В ответ на обращение жителей Снигиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области, которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны киевского режима, глава администрации Херсонской области подписал указ о включении данных территорий в состав Херсонской области», — говорится в сообщении.
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