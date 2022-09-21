0
0
42
НОВОСТИ

Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области — ВГА

13:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области приняли решение о включении в состав региона Снигиревского и Александровского муниципальных округов, относившихся ранее к Николаевской области. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«В целях защиты мирных жителей освобожденных территорий и для оптимизации административно-территориального устройства глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял решение включить в состав Херсонской области освобожденные территории Николаевской области. В ответ на обращение жителей Снигиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области, которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны киевского режима, глава администрации Херсонской области подписал указ о включении данных территорий в состав Херсонской области», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 21.09.2022
МИД Таджикистана заявил, что Киргизия нарушает договоренность об отводе войск от границы
0
16
13:05 21.09.2022
Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
0
147
13:00 21.09.2022
Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов
0
131
12:32 21.09.2022
Будут сформированы новые части для усиления защиты госграницы РФ
0
160
12:20 21.09.2022
В Москве выявили 6 647 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
144
12:11 21.09.2022
«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов
0
249
12:07 21.09.2022
Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда — Картаполов
0
271
12:04 21.09.2022
«Сильная Россия» уверена в поддержке решений президента трудовыми коллективами страны
0
172
12:00 21.09.2022
В России выявили 53 045 случаев заражения ковидом за сутки
0
151
11:32 21.09.2022
Британский премьер считает, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
0
244

Возврат к списку