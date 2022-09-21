Евросоюз не воюет с Россией, а поддерживает Украину в защите своей независимости — ЕК
14:12 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз с Россией не воюет, а поддерживает Украину в защите своей независимости и территориальной целостности. Об этом заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов выступление президента России Владимира Путина.
«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — сказал он.
По словам Стано, объявление Путиным частичной мобилизации посылает международному сообществу четкий сигнал о заинтересованности России «в продолжении войны». «Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне», — утверждал он.
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