0
0
144
НОВОСТИ

Евросоюз не воюет с Россией, а поддерживает Украину в защите своей независимости — ЕК

14:12 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз с Россией не воюет, а поддерживает Украину в защите своей независимости и территориальной целостности. Об этом заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов выступление президента России Владимира Путина.

«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — сказал он.

По словам Стано, объявление Путиным частичной мобилизации посылает международному сообществу четкий сигнал о заинтересованности России «в продолжении войны». «Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне», — утверждал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.09.2022
Реальный курс рубля в 2023–2025 годах будет на 10-15% крепче, чем ранее — Решетников
0
29
14:43 21.09.2022
Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан
0
76
14:37 21.09.2022
Глава Союза таджикистанцев России поддержал решение о привлечении иностранцев к военной службе
0
83
14:32 21.09.2022
Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
0
95
14:00 21.09.2022
Разговоров с иностранными лидерами перед обращением к гражданам у Путина не было — Песков
0
141
13:59 21.09.2022
Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса
0
148
13:41 21.09.2022
«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в Вооруженных силах России иностранцам
0
153
13:32 21.09.2022
МИД Таджикистана заявил, что Киргизия нарушает договоренность об отводе войск от границы
0
163
13:20 21.09.2022
Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области — ВГА
0
202
13:05 21.09.2022
Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
0
296

Возврат к списку