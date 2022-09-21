Реальный курс рубля в 2023–2025 годах будет на 10-15% крепче, чем ранее — Решетников

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальный курс рубля в ближайшие годы будет крепче, чем в среднем в 2016–2021 годах. Такие данные озвучил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«С учетом замедления глобального роста мировой экономики заложено умеренное снижение цен на нефть — с 70 долларов за баррель в 2023 году до 65 в 2025 году. Также ожидается ослабление относительно текущих значений и курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», — сказал он.