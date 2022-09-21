Свыше 11 тысяч человек оформили различные налоговые вычеты через СберРешения

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Свыше 11 тыс. человек оформили налоговый вычет за взносы по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), по индивидуальному пенсионному плану (ИПП) и по страхованию жизни при помощи онлайн-сервиса, разработанного компанией СберРешения и блоком «Управление благосостоянием» Сбера. Сервис заработал в начале 2021 года.

Активнее всего пользователи сервиса возвращали налоговый вычет по расходам на продукты страхования жизни – 52% от общего числа запросов. За оформлением вычета по ИИС обратилось 46,5% пользователей, а по ИПП – 1,5%.

Сервис «Налоговый вычет» от СберРешений позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ:

– за расходы на лечение и обучение, взносы на инвестиционное и накопительное страхование жизни, индивидуальный пенсионный план и благотворительность (социальный налоговый вычет) – до 15 600 руб. в год;

– за пополнение индивидуальных инвестиционных счетов (инвестиционный налоговый вычет) – до 52 000 руб. в год;

– за покупку жилья и выплаченные проценты по ипотеке (имущественный налоговый вычет) — до 260 000 руб. за покупку жилья и до 390 000 руб. за проценты.

Воспользоваться сервисом можно предварительно зарегистрировавшись на сайте СберРешения. Далее специалисты проконсультируют по декларированию дополнительных доходов, на какие виды вычетов клиент имеет право, какие документы для этого нужны. После этого при необходимости они заполнят декларацию и помогут отправить ее в налоговую. Пользователи портала государственных услуг могут получить справку 2-НДФЛ автоматически в личном кабинете СберРешений.

Стоимость оптимального пакета услуг – 1899 руб., максимального – 3999 руб. В 70% случаев клиенты оформляют тариф «Максимальный», который включает не только заполнение консультантом декларации за клиента, но и возможность их отправки в налоговую службу. Сервисом по возврату налогового вычета с 2021 года воспользовалось более 22 тыс. человек.

Согласно данным исследования СберСтрахование жизни совместно с медиахолдингом Rambler&Co, 58% россиян хотя бы раз оформляли налоговый вычет и в основном (в 61% случаев) – за покупку имущества. Те, кто не возвращают налоговый вычет, чаще всего не знают о такой возможности (30%) или не хотят заниматься этим ввиду незначительной суммы по возврату (28%).