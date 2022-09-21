В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу им. Степана Бандеры

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Улица Шмидта в городе Днепре (ранее Днепропетровск), носившая свое название с 1934 года, переименована в улицу Степана Бандеры. Об этом в среду сообщил мэр города Борис Филатов.

«Одна из центральных улиц Днепра — улица Шмидта — стала сегодня улицей Степана Бандеры. <…> Еще в свою первую каденцию я обещал увековечить память Степана Андреевича [Бандеры]», — написал он в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской).

Петр Шмидт — один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, известен также как лейтенант Шмидт.

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тысяч погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.