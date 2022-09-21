В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу им. Степана Бандеры
16:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Улица Шмидта в городе Днепре (ранее Днепропетровск), носившая свое название с 1934 года, переименована в улицу Степана Бандеры. Об этом в среду сообщил мэр города Борис Филатов.
«Одна из центральных улиц Днепра — улица Шмидта — стала сегодня улицей Степана Бандеры. <…> Еще в свою первую каденцию я обещал увековечить память Степана Андреевича [Бандеры]», — написал он в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской).
Петр Шмидт — один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, известен также как лейтенант Шмидт.
Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тысяч погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.
НОВОСТИ
- 16:32 21.09.2022
- Карл III намерен провести более скромную коронацию в условиях кризиса в Британии — СМИ
- 16:12 21.09.2022
- Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать только официальную информацию о мобилизации
- 15:40 21.09.2022
- ОНФ проведет патриотическую акцию «Своих не бросаем» 23 сентября на Манежной площади
- 15:32 21.09.2022
- Кабмин оперативно определит, кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации — Песков
- 15:17 21.09.2022
- Свыше 11 тысяч человек оформили различные налоговые вычеты через СберРешения
- 15:12 21.09.2022
- Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата Думы
- 15:08 21.09.2022
- Прокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях
- 15:00 21.09.2022
- Реальный курс рубля в 2023–2025 годах будет на 10-15% крепче, чем ранее — Решетников
- 14:43 21.09.2022
- Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан
- 14:37 21.09.2022
- Глава Союза таджикистанцев России поддержал решение о привлечении иностранцев к военной службе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать