Карл III намерен провести более скромную коронацию в условиях кризиса в Британии — СМИ
16:32 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за кризиса с ростом стоимости жизни, который переживает страна. Об этом сообщила в среду газета «Дейли миррор» со ссылкой на неназванный источник в королевском доме.
«Король хорошо осведомлен о тех сложностях, которые испытывают простые британцы, поэтому мы посмотрим, как его желания будут исполнены. Хотя церемония его коронации должна быть проведена надлежащим образом, учитывая давние традиции прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире», — сказал он.
По информации таблоида, церемония коронации Елизаветы II в 1953 году обошлась в 1,57 млн фунтов, что означало бы 46 млн фунтов (52 млн долларов) в сегодняшних ценах.
Газета «Дейли телеграф» в свою очередь сообщила, что церемония коронации, дата которой еще не определена, будет более короткой, меньшей по масштабам, менее затратной, пройдет раньше и будет более представительной с точки зрения различных сообществ и религий.
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