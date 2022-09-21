Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать только официальную информацию о мобилизации

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать информацию о мобилизации только из официальных источников. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что редакции СМИ до выпуска материалов обязаны устанавливать их достоверность. «Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что распространение ложной информации в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов.