Си Цзиньпин призвал военных КНР сфокусироваться на подготовке к войнам

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям. С таким призывом в среду он выступил на семинаре по национальной обороне и военной реформе в Пекине.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — цитирует китайского лидера агентство Синьхуа. Он добавил, что КНР должна выйти на новый уровень в области реформы и укрепления армии.

Си Цзиньпин также отметил, что за последние десять лет Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Центральный военный совет (ЦВС) КНР «в полной мере претворили в жизнь стратегию реформирования и укрепления вооруженных сил». По его словам, за это время Китай пришел к историческим достижениям в углублении реформы национальной обороны и вооруженных сил, и теперь китайские вооруженные силы имеют «новую систему, структуру, модель и облик».

На семинаре присутствовали высокопоставленные представители Центрального военного совета, Народной вооруженной милиции и военных академий КНР. В частности, мероприятие посетили начальник Объединенного штаба ЦВС генерал-полковник Ли Цзочэн, начальник отдела политической работы ЦВС генерал-полковник Мяо Хуа и секретарь комиссии по проверке дисциплины ЦВС генерал-полковник Чжан Шэнминь.

Центральный военный совет КНР руководит Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной милицией. Пост председателя ЦВС с 2013 года занимает Си Цзиньпин.