НАТО пока не видит изменений в состоянии готовности российских ядерных сил — Столтенберг
17:40 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в состоянии готовности российских ядерных сил, однако продолжает внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил в среду на онлайн-форуме Reuters Next («Рейтер некст») генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы контактируем с российской стороной и внимательно следим за ее действиями. Пока что мы не наблюдали каких-либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности ее сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность „, — сказал он.
Столтенберг также утверждал, что Россия «не сможет победить в ядерном конфликте», а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия».
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