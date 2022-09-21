Сбер, «Большая перемена» и общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» для подростков

18:15

Сбер, «Большая перемена» (проект Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь, входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей») и Российское общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» – общефедеральный марафон наставнических встреч известных предпринимателей с учащимися 5-11-х классов школ, колледжей и техникумов, которые интересуются бизнесом и технологиями. Ожидается, что в проекте примет участие более одного миллиона молодых людей со всей России.

Программа «Практикума» состоит из двух частей: онлайн и офлайн. Первая – короткие онлайн-лекции предпринимателей, которые расскажут о теоретических основах бизнеса (поиск идеи, проверка гипотез, работа с конкурентами), а также о личной эффективности (как относиться к неудачам и принимать ответственные решения). Опытные бизнесмены поделятся с ребятами историями своего бизнеса о том, как они на собственном опыте решали задачи, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, и какие знания и навыки им в этом помогли.

«С точки зрения экономики самый важный человек – это предприниматель, который придумывает и реализует идеи, создает новые продукты и рабочие места, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Но являясь учителем, ученым, врачом или представителем любой другой профессии тоже можно быть предпринимателем, то есть находить новые подходы, внедрять их в своей работе, получать признание у своих клиентов и продвигаться по карьерной лестнице. Так что предпринимательство – ажнейший универсальный навык любого человека. В нашем акселераторе для учеников школ, техникумов и колледжей SberZ мы обучаем ребят тому, чему сами много лет учились на практике: придумывать идеи, превращать их в конкретные продукты и масштабировать. Всё это им точно пригодится, чем бы они ни занялись в будущем».

«Общество «Знание» уделяет повышенное внимание просвещению молодых людей в области предпринимательства: у нас работает линейка проектов в сфере бизнеса и карьеры – это и бизнес-интенсивы «В деле!», и просветительские форумы «С места в карьеру», и тематические мероприятия в рамках «Умного маршрута», – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. – Важно не только дать советы и заинтересовать молодых людей перспективами развития собственного бизнеса, но и показать практические инструменты, навыки и умения, которые могут пригодиться. На это и нацелен «Практикум», который даст участникам как теоретические знания, так и возможность применить их в деле».

«Участники конкурса «Большой перемены» действительно проявляют огромный интерес к сфере предпринимательства, – сообщила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова. – Один из 12 вызовов – «Предпринимай» – входит в топ самых популярных направлений у старшеклассников и студентов колледжей. С этого года победители «Большой перемены» смогут направить свой денежный приз от 200 тыс. до 1 млн руб. в том числе на запуск стартапа или реализацию собственной бизнес-идеи. Конечно, все это возможно благодаря колоссальной поддержке развитию молодежи, которую оказывает государство, а также ведущие российские компании и госкорпорации. Онлайн-формат «Практикума по предпринимательству» позволит попасть на встречи с топовыми спикерами детям и подросткам из любого российского города или села от Камчатки до Калининграда, а живые встречи в клубах «Большой перемены» помогут ребятам найти ответы на множество вопросов и стать на шаг ближе к мечте».

Лекции для ребят записали:

– Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка;

– Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского»;

– Олег Подгорный, генеральный директор группы компаний «Шоколадница»;

– Михаил Ильичев, генеральный директор HIFI-сервиса «Звук»;

– Кирилл Кулаков, основатель и генеральный директор компании «Бери заряд!»;

– Илья Чех, основатель и генеральный директор компании «Моторика»;

– Оксана Селендеева, основатель и генеральный директор школы программирования и дизайна для детей CODDY.

Вторая часть – офлайн-встречи известных на региональном уровне предпринимателей с учениками. Они пройдут в 100 школьных клубах «Большой перемены» в 40 городах. Предприниматели расскажут ребятам, как они решили открыть своё дело, где находить ресурсы и мотивацию для его реализации.

По итогам практикума участники смогут применить полученные знания и создать собственный бизнес-проект в школьном акселераторе Сбера, а также получить подписку «СберПрайм для молодежи» на специальных условиях и подарки от СберКота.