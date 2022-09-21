США поддерживают увеличение числа постоянных членов СБ ООН - Байден

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Байдена, настало время для ООН «стать более инклюзивной — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира». «Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности СБ», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета» Безопасности ООН.