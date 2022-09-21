Ипотеку и автокредиты за мобилизованных может оплачивать государство - законопроект

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан внесут в Госдуму до конца недели. Об этом сообщил ТАСС в среду первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал депутат, уточнив, что проект будет внесен до конца недели.

Кошелев считает, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».