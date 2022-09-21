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Байден не стал отдельно комментировать высказывание президента РФ о ядерном оружии

19:35 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден призвал ознакомиться с его речью с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прозвучавшие в среду высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

«Слушайте мою речь, читайте мою речь», — сказал американский лидер, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома. На вопрос о том, может ли он сказать на этот счет что-то дополнительно, Байден ответил отрицательно. Этот контакт хозяина Белого дома с репортерами состоялся в ООН.

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