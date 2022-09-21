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НОВОСТИ

Западным компаниям вряд ли в ближайшее время удастся восстановить доверие как надежных бизнес-партнеров – Лавров

20:44 21.09.2022 Источник: Интерфакс

Россия в обозримой перспективе вряд ли будет рассматривать западные страны как надежных партнеров по бизнесу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия этому не рада: то, что создавалось десятилетиями упорного труда, разрушили практически в одночасье. Что же, мы сделаем свои выводы из поведения западных коллег - не думаю, что в обозримой перспективе им удастся восстановить доверие к себе как контрагентам по бизнесу", - сказал он в интервью журналу "Ньюсуик".

По его словам, "остервенелая реакция США и их союзников на специальную военную операцию России фактически подвела черту под целым историческим этапом взаимодействия нашей страны с Западом". "Те, кого мы считали надежными экономическими партнерами, выбрали вариант нелегитимных санкций и одностороннего разрыва деловых связей", - заявил глава российского МИД.

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