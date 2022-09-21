Западным компаниям вряд ли в ближайшее время удастся восстановить доверие как надежных бизнес-партнеров – Лавров
20:44 21.09.2022 Источник: Интерфакс
"Россия этому не рада: то, что создавалось десятилетиями упорного труда, разрушили практически в одночасье. Что же, мы сделаем свои выводы из поведения западных коллег - не думаю, что в обозримой перспективе им удастся восстановить доверие к себе как контрагентам по бизнесу", - сказал он в интервью журналу "Ньюсуик".
По его словам, "остервенелая реакция США и их союзников на специальную военную операцию России фактически подвела черту под целым историческим этапом взаимодействия нашей страны с Западом". "Те, кого мы считали надежными экономическими партнерами, выбрали вариант нелегитимных санкций и одностороннего разрыва деловых связей", - заявил глава российского МИД.
НОВОСТИ
- 21:00 21.09.2022
- Россия, вероятно, останется в проекте МКС до 2028 года - Роскосмос
- 20:30 21.09.2022
- Лавров: В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине
- 19:35 21.09.2022
- Байден не стал отдельно комментировать высказывание президента РФ о ядерном оружии
- 19:00 21.09.2022
- Ипотеку и автокредиты за мобилизованных может оплачивать государство - законопроект
- 18:45 21.09.2022
- США поддерживают увеличение числа постоянных членов СБ ООН - Байден
- 18:15 21.09.2022
- Сбер, «Большая перемена» и общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» для подростков
- 17:40 21.09.2022
- НАТО пока не видит изменений в состоянии готовности российских ядерных сил — Столтенберг
- 17:12 21.09.2022
- Си Цзиньпин призвал военных КНР сфокусироваться на подготовке к войнам
- 17:01 21.09.2022
- Диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в Вооруженных силах России
- 17:00 21.09.2022
- Седьмой пункт указа о частичной мобилизации в РФ связан с числом призываемых — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать