Россия, вероятно, останется в проекте МКС до 2028 года - Роскосмос

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в среду.

«В наших планах [работать на станции], включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 года с высокой вероятностью», — сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, Россия всегда четко выполняет международные обязательства. В среду на Байконуре состоялись переговоры с представителем НАСА.