Лавров: В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине
20:30 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», — сказал глава МИД РФ.
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