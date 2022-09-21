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Лавров: В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине

20:30 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Великобритания испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести дальнейшие переговоры с Москвой. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналу «Ньюсуик».

«В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», — сказал глава МИД РФ.

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