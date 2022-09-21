Впервые за 37 лет курс британского фунта к доллару опустился до отметки $1,1311

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс фунта стерлингов достиг минимума к доллару за 37 лет. Так, стоимость официальной валюты Великобритании к 19:53 мск достигала отметки $1,1311, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.По данным на 20:05 мск, курс фунта к доллару замедлил падение и опускался до отметки $1,1314.