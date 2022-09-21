МВД РФ: Несанкционированные акции собрали крайне незначительное число участников

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде российских регионов, нарушители задержаны. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, осложнения оперативной обстановки не допущено.

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — сказала она.