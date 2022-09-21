МВД РФ: Несанкционированные акции собрали крайне незначительное число участников
21:40 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — сказала она.
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