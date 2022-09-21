0
0
85
НОВОСТИ

МВД РФ: Несанкционированные акции собрали крайне незначительное число участников

21:40 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде российских регионов, нарушители задержаны. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, осложнения оперативной обстановки не допущено.

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 21.09.2022
Глава дипломатии ЕС не планирует встречаться с главой МИД РФ в рамках ГА ООН
0
104
21:20 21.09.2022
Впервые за 37 лет курс британского фунта к доллару опустился до отметки $1,1311
0
149
21:00 21.09.2022
Россия, вероятно, останется в проекте МКС до 2028 года - Роскосмос
0
179
20:44 21.09.2022
Западным компаниям вряд ли в ближайшее время удастся восстановить доверие как надежных бизнес-партнеров – Лавров
0
192
20:30 21.09.2022
Лавров: В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине
0
190
19:35 21.09.2022
Байден не стал отдельно комментировать высказывание президента РФ о ядерном оружии
0
266
19:00 21.09.2022
Ипотеку и автокредиты за мобилизованных может оплачивать государство - законопроект
0
306
18:45 21.09.2022
США поддерживают увеличение числа постоянных членов СБ ООН - Байден
0
317
18:15 21.09.2022
Сбер, «Большая перемена» и общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» для подростков
0
306
17:40 21.09.2022
НАТО пока не видит изменений в состоянии готовности российских ядерных сил — Столтенберг
0
354

Возврат к списку